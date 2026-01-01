Без залога и комиссии агенту
Выберите профессионального помощника в сделках с недвижимостью
Агенту — комиссия до 70% без рутины, собственникам — технологичный сервис бесплатно
Новостройки 483
Купить 62 007
Снять 8 449
Снять онлайн
Подберём квартиру
от 6 972 345 ₽
Пятницкое 58
от 7 200 184 ₽
Гранель Ильинойс
от 12 765 600 ₽
ЭВОПАРК Измайлово
от 25 200 400 ₽
РУСИЧ Кантемировский
от 10 171 110 ₽
Кузьминский лес
от 7 653 323 ₽
Подольские Кварталы
от 9 471 400 ₽
Середневский лес
от 17 871 500 ₽
Родные кварталы
Яндекс Арендой
Это быстро, надёжно и выгодно
Искать квартиру легче в приложении
Наведите камеру смартфона, чтобы скачать приложение
4.8
4.6
4.3
Купить квартиру
Снять квартиру
Снять посуточно
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Гаражи
Новостройки