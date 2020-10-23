Ипотека, свободная продажа .

Некоторые квартиры продавать нельзя. Если квартира в ипотеке, вы узнаете об этом заранее и сможете лучше спланировать сделку.

Присматривая себе квартиру, узнайте о ней как можно больше информации, чтобы обезопасить себя от неожиданностей и юридических рисков.

Комментарий продавца

С ГОТОВЫМ РЕМОНТОМ, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ! ДО МЕТРО 2 МИНУТЫ ПЕШКОМ!!! Продаётся отличная, светлая cтудия 17,5 кв.м. Квартира расположена в 5 мин на транспорте от метро Братиславская. Отличный район с развитой инфраструктурой, все необходимое для комфортного проживания в шаговой доступности. . В квартире свежий ремонт под ключ. Стены - светлые обои, пол - ламинат в комнате, плитка керамогранит в прихожей и кухонной зоне, потолок - белый натяжной, санузел - в кафеле до потолка, установлена новая сантехника, высокая раковина, под которую устанавливается стиральная машинка, счетчики новые свет, вода. Свободная продажа, один взрослый собственник, никто не прописан.ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА!! Компания Этажи гарантирует своим клиентам безопасность сделки, в рамках которой Покупатель получает сертификат о финансовой гарантии в размере 15 млн. рублей. Номер в базе: 5093086. Район: Марьино