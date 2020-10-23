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  5. район Марьино
  6. микрорайон Марьинский Парк
  7. Продажа
  8. квартира
  9. студии
  10. ст. метро Люблино

Купить квартиру-студию 17 м², 1/10 этаж  

Москва, улица Марьинский Парк, 17к2
Люблино12 мин.
Братиславская13 мин.
Марьино17 мин.
12 декабря (обновлено 14 декабря)
Просмотры: 248

№ 7622773490496651617

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3 990 000 ₽

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234 706 ₽ за м²
Ипотека

Свободная продажа

Станислав Николаевич
Станислав Николаевич
Агентство «Этажи»
Расположение
Объекты рядом
Яндекс.Драйв
Очень высокая
Транспорт
Ниже среднего
Стоимость жилья
Низкая
Стоимость аренды
Низкая
Окупаемость
Очень высокая

Описание

Ипотека, свободная продажа.
  • 17 м² общая площадь
  • Студия
  • 1 этаж из 10
Проверка квартиры и собственников
Присматривая себе квартиру, узнайте о ней как можно больше информации, чтобы обезопасить себя от неожиданностей и юридических рисков.
История квартиры
Если собственников много, сделка может затянуться, а частая смена владельцев может скрывать мошенническую схему.
Сравнение цен
Не все квартиры дорожают со временем, сделка может оказаться не самой хорошей инвестицией.
Залоги и обременения
Некоторые квартиры продавать нельзя. Если квартира в ипотеке, вы узнаете об этом заранее и сможете лучше спланировать сделку.
Уточните у продавца номер квартиры, чтобы заказать полную проверку объекта, получите актуальные данные о собственниках и обременениях, анализ цены, подсказки и рекомендации

Комментарий продавца

С ГОТОВЫМ РЕМОНТОМ, КОТОРЫЙ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ! ДО МЕТРО 2 МИНУТЫ ПЕШКОМ!!! Продаётся отличная, светлая cтудия 17,5 кв.м. Квартира расположена в 5 мин на транспорте от метро Братиславская. Отличный район с развитой инфраструктурой, все необходимое для комфортного проживания в шаговой доступности. . В квартире свежий ремонт под ключ. Стены - светлые обои, пол - ламинат в комнате, плитка керамогранит в прихожей и кухонной зоне, потолок - белый натяжной, санузел - в кафеле до потолка, установлена новая сантехника, высокая раковина, под которую устанавливается стиральная машинка, счетчики новые свет, вода. Свободная продажа, один взрослый собственник, никто не прописан.ВОЗМОЖНА ИПОТЕКА!! Компания Этажи гарантирует своим клиентам безопасность сделки, в рамках которой Покупатель получает сертификат о финансовой гарантии в размере 15 млн. рублей. Номер в базе: 5093086. Район: Марьино

Станислав Николаевич
Станислав Николаевич
Агентство «Этажи»

О доме

  • Индивидуальный проект (по данным Яндекса)
  • Дом 2002 г. (по данным Яндекса)
  • Панельное здание (по данным Яндекса)Панельное здание
  • 10 этажей (по данным Яндекса)
  • 179 квартир (по данным Яндекса)
  • 4 подъезда (по данным Яндекса)
  • 2,64 м потолки (по данным Яндекса)2,64 м потолки
  • Лифт (по данным Яндекса)
  • Мусоропровод (по данным Яндекса)
  • Центральное отопление (по данным Яндекса)
  • Открытая парковка (по данным Яндекса)Открытая парковка
  • Охраны или консьержа нет (по данным Яндекса)
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История объявлений в этом доме

ФотографияОписаниеПоследняя ценаДата снятия
Продажа 1-комн. квартиры 35 м²
4 этаж
7 млн ₽
200 000 ₽ м²
23.10.2020
В экспозиции 4 д.
В историю объявлений
Станислав Николаевич
Станислав Николаевич
Агентство «Этажи»

Расположение

парк имени 850-летия города Москвы
6 мин. пешком
Дюссельдорфский пруд
7 мин. пешком
Школа № 1547 — 16 в рейтинге
2 мин. пешком
Станция Люблино
12 мин. на транспорте

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3 990 000 ₽

17 м², квартира-студия

Станислав Николаевич
Станислав Николаевич
Агентство «Этажи»
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Объявление о продаже квартиры-студии 17 м² по адресу Москва, улица Марьинский Парк, 17к2 по цене 3,99 млн ₽ на сайте Яндекс.Недвижимость

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