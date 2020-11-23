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Купить квартиру-студию 14 м², 1/12 этаж  

Москва, улица Алексея Дикого, 18
Новогиреево8 мин.
Перово12 мин.
Новокосино14 мин.
21 октября
Просмотры: 4 124

№ 3590972469577755477

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3 300 000 ₽

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235 714 ₽ за м²
Ипотека

Свободная продажа

Иван Гриненко
Иван Гриненко
Агентство «ПЕРСПЕКТИВА24»
Расположение
Объекты рядом
Яндекс.Драйв
Очень высокая
Транспорт
Выше среднего
Стоимость жилья
Средняя
Стоимость аренды
Средняя
Окупаемость
Очень высокая

Описание

Ипотека, свободная продажа.
  • 14 м² общая площадь
  • Студия
  • 1 этаж из 12
  • Санузел совмещённый
  • Интернет
  • Мебель
  • Мебель на кухне
  • Телевизор
  • Стиральная машина

Данные из Росреестра по кадастровому номеру 77:03:0006015:****

Информация о собственниках
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Экономия
70%
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Комментарий продавца

Продается студия на 1 этаже 12 этажного дома в пешей доступности от метро Новогиреево. Для комфортного проживания или для сдачи в аренду. Студия полностью укомплектована, только после ремонта, заходи и живи. Прописка Москва. 2 собственника. Вокруг много зелени, магазины, школы, детсады. Вся мебель остается покупателю. Документы готовы к сделке, оперативный показ. Сделка нотариальная. Лот №129075

Иван Гриненко
Иван Гриненко
Агентство «ПЕРСПЕКТИВА24»

О доме

  • Серия П-30 (по данным Яндекса)
  • Дом 1983 г. (по данным Яндекса)
  • Панельное здание (по данным Яндекса)Панельное здание
  • 12 этажей (по данным Яндекса)
  • 143 квартиры (по данным Яндекса)
  • 3 подъезда (по данным Яндекса)
  • 2,64 м потолки (по данным Яндекса)2,64 м потолки
  • Лифт (по данным Яндекса)
  • Мусоропровод (по данным Яндекса)
  • Центральное отопление (по данным Яндекса)
  • Открытая парковка (по данным Яндекса)Открытая парковка
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История объявлений в этом доме

ФотографияОписаниеПоследняя ценаДата снятия
Фотография
Продажа квартиры со свободной планировкой 10 м²
1 этаж
2,9 млн ₽
290 000 ₽ м²
В продаже
В экспозиции 31 д.
В историю объявлений
Иван Гриненко
Иван Гриненко
Агентство «ПЕРСПЕКТИВА24»

Расположение

Кусковский лесопарк
15 мин. пешком
Локасинский пруд
5 мин. пешком
Станция Новогиреево
8 мин. пешком

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3 300 000 ₽

14 м², квартира-студия

Иван Гриненко
Иван Гриненко
Агентство «ПЕРСПЕКТИВА24»

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Объявление о продаже квартиры-студии 14 м² по адресу Москва, улица Алексея Дикого, 18 по цене 3,3 млн ₽ на сайте Яндекс.Недвижимость

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