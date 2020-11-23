Ипотека, свободная продажа .

Сравнение с рыночной ценой и динамика стоимости в этом доме за 3 года

Комментарий продавца

Продается студия на 1 этаже 12 этажного дома в пешей доступности от метро Новогиреево. Для комфортного проживания или для сдачи в аренду. Студия полностью укомплектована, только после ремонта, заходи и живи. Прописка Москва. 2 собственника. Вокруг много зелени, магазины, школы, детсады. Вся мебель остается покупателю. Документы готовы к сделке, оперативный показ. Сделка нотариальная. Лот №129075