№ 3590972469577755477
Свободная продажа
Продается студия на 1 этаже 12 этажного дома в пешей доступности от метро Новогиреево. Для комфортного проживания или для сдачи в аренду. Студия полностью укомплектована, только после ремонта, заходи и живи. Прописка Москва. 2 собственника. Вокруг много зелени, магазины, школы, детсады. Вся мебель остается покупателю. Документы готовы к сделке, оперативный показ. Сделка нотариальная. Лот №129075
|Фотография
|Описание
|Последняя цена
|Дата снятия
|Продажа квартиры со свободной планировкой 10 м²
1 этаж
2,9 млн ₽
290 000 ₽ м²
В продаже
В экспозиции 31 д.
14 м², квартира-студия